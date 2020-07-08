Все 17 пассажиров, которые прибыли в Афины вечером 4 июля и сразу попали в изолятор афинского аэропорта, улетели на Украину.
«По данным собеседников, по договоренности с греческими пограничниками никому из них не оформили процедуру депортации; таким образом, они избежали запрета на дальнейший въезд в ЕС», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во вторник после обеда — после трех суток, проведенных в изоляторе аэропорта, — греческие пограничники дали разрешение на въезд в страну трех человек из этой группы задержанных. Пересечь границу позволили тем, кто задекларировал бизнес-цель визита.