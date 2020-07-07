Офис генпрокурора Украины завел дело по факту участия 20 граждан Франции в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ОГУ

Зеленский подарил гражданство 14 иностранным наемникам, воевавшим в Донбассе © пресс-служба президента Украины

«Внесены в единый реестр досудебных расследований сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иные тяжкие последствия, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием займутся следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.