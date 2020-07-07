Президент Молдавии Игорь Додон лидирует в рейтинге доверия граждан страны перед предстоящими 1 ноября выборами главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого 7 июля представила компания iData

Вопреки КС: Додон заявил, что парламент Молдавии будет распущен после выборов президента © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Майю Санду», — говорится в исследовании.

Далее с большим отрывом следуют лидер партии «Шор», банкир Илан Шор (2,8%), глава «Нашей партии», мэр Бельцов Ренато Усатый (2,5%), председатель Партии коммунистов Владимир Воронин (1,6%) и лидер партии «Платформа "Достоинство и правда"» (ПДП), экс-глава МВД Андрей Нэстасе (1,6%).

Если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила бы 35,3% поддержки, ПДС — 30,4%, «Шор» — 9,3%, ПДП — 8,3%, «Наша партия» — 5,8%. Остальные партии не преодолели бы 5%-й избирательный порог.

Согласно расчетам социологов, это позволило бы социалистам получить 40 из 101 мандата в парламенте, ПДС — 35, «Шору» — 10, ПДП — девять, «Нашей партии» — семь.

Опрос проводился в период с 20 июня по 4 июля, в нем приняли участие 1511 человек из 477 населенных пунктов Молдавии. Погрешность результатов составляет 2,5%.