Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил МЧС РФ более 150 миллионов рублей на помощь Казахстану в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 7 июля

Российские врачи прибыли в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19 © Министерство иностранных дел Казахстана говорится в документе.

МЧС поручено закупить и доставить лекарства, средства индивидуальной защиты, медизделия в Казахстан, а МИД — посодействовать в доставке и передаче гуманитарной помощи.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.