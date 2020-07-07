«В целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 000 тысяч рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 8102,8 тысячи рублей на оплату расходов по доставке указанных средств и изделий в Республику Казахстан», — говорится в документе.
МЧС поручено закупить и доставить лекарства, средства индивидуальной защиты, медизделия в Казахстан, а МИД — посодействовать в доставке и передаче гуманитарной помощи.
В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.