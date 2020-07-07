Депутаты Ивано-Франковского горсовета вышли на протест, который проходит возле здания Конституционного суда Украины (КС), с призывом не признавать закон о функционировании украинского языка как государственного неконституционным. Об этом 7 июля сообщает УНИАН

Языковой вопрос на Украине: вместо «сшивания» страны — раскол © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Мы отстаиваем, что в Украине должен быть один государственный язык. Русский язык никто не ограничивает, но предоставлять ему статус государственного, чтобы российский агрессор снова имел основания апеллировать к мировому сообществу, что он защищает русскоязычное население, — мы считаем недопустимым», — заявил один из депутатов, Виталий Меринов, в комментарии агентству.

Он также подчеркнул, что в законе об украинском языке нет ни одной нормы, направленной на дискриминацию представителей национальных меньшинств. По его словам, каждый может разговаривать на том языке, на котором хочет, но государственным может быть только украинский язык.