Отмечается, что депутаты проводят акцию у здания КС, который сегодня рассматривает дело о представлении 51 депутата Рады о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» от 25 апреля 2019 года.
«Мы отстаиваем, что в Украине должен быть один государственный язык. Русский язык никто не ограничивает, но предоставлять ему статус государственного, чтобы российский агрессор снова имел основания апеллировать к мировому сообществу, что он защищает русскоязычное население, — мы считаем недопустимым», — заявил один из депутатов, Виталий Меринов, в комментарии агентству.
Он также подчеркнул, что в законе об украинском языке нет ни одной нормы, направленной на дискриминацию представителей национальных меньшинств. По его словам, каждый может разговаривать на том языке, на котором хочет, но государственным может быть только украинский язык.