Среди главных задач для Германии, которая следующие полгода будет председательствовать в Совете ЕС, стоят вопросы безопасности и укрепление отношений ЕС и РФ. Об этом посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр рассказал на пресс-брифинге 7 июля, передает РИА Новости

Александр Рар: Польша и Прибалтика не дают Германии договориться с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев

Третьей приоритетной задачей дипломат назвал сохранение хороших отношений со странами, которые покинули ЕС, как, например, Великобритания, четвертой — вопросы, связанные с изменениями климата. В рамках пятой задачи планируется добиться прогресса в регулировании миграции внутри ЕС, отметил фон Гайр.

Шестая задача Германии в Совете ЕС — продолжать развивать отношения с соседствующими странами и другими регионами, особенно с Западными Балканами, Африкой и Китаем.

«Седьмой наш приоритет — вопросы международной безопасности… Ливия, Иран, Сирия, СВПД, ближневосточное мирное урегулирование… Отношения ЕС и России, их укрепление», — резюмировал посол ФРГ в РФ.