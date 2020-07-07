По словам посла, Берлин поставил перед собой семь вызовов, на которые намерен реагировать в ходе своего председательства. Первый из них — борьба с коронавирусом и сотрудничество по линии здравоохранения. Вторая задача также связана с пандемией — это экономическое и социальное восстановление после кризиса, спровоцированного коронавирусом.
Третьей приоритетной задачей дипломат назвал сохранение хороших отношений со странами, которые покинули ЕС, как, например, Великобритания, четвертой — вопросы, связанные с изменениями климата. В рамках пятой задачи планируется добиться прогресса в регулировании миграции внутри ЕС, отметил фон Гайр.
Шестая задача Германии в Совете ЕС — продолжать развивать отношения с соседствующими странами и другими регионами, особенно с Западными Балканами, Африкой и Китаем.
«Седьмой наш приоритет — вопросы международной безопасности… Ливия, Иран, Сирия, СВПД, ближневосточное мирное урегулирование… Отношения ЕС и России, их укрепление», — резюмировал посол ФРГ в РФ.