Украина считает заложниками людей, которые, живя в Донбассе, получили российские паспорта – к ним она не имеет претензий. Об этом накануне в эфире программы «Свобода слова» заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников

«Кстати, в режиме переходного правосудия мы пишем в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий», — заявил Резников.

«Новый гражданин»: украинцы с российскими паспортами всё равно не россияне? © Скриншот из видео Украина.ру

Ранее стало известно, что Офис генпрокурора Украины собирает доказательства о якобы принудительной паспортизации гражданского населения в ДНР и ЛНР для передачи в Международный уголовный суд в Гааге.