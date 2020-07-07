«Кстати, в режиме переходного правосудия мы пишем в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий», — заявил Резников.
По его данным, российские паспорта получили 200 тысяч жителей Донбасса.
Ранее стало известно, что Офис генпрокурора Украины собирает доказательства о якобы принудительной паспортизации гражданского населения в ДНР и ЛНР для передачи в Международный уголовный суд в Гааге.