Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, на днях представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии. Программа опубликована на сайте партии

Россия выдвинула Украине жесткие требования по Донбассу - Der Spiegel © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное по результатам референдумов присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов Российской Федерации», — говорится в программе партии.

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что Донбасс в скором времени войдет в состав России. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает такой информацией, а российские паспорта жителям республик выдавались из «сугубо гуманитарных соображений».

Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР.

Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах.