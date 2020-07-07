«За правду» выступает с предложением закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное по результатам референдумов присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов Российской Федерации», — говорится в программе партии.
Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что Донбасс в скором времени войдет в состав России. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает такой информацией, а российские паспорта жителям республик выдавались из «сугубо гуманитарных соображений».
Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР.
Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах.