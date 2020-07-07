Группа врачей из России прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахским медикам в борьбе с COVID-19. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана

«В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля текущего года в город Нур-Султан прибыла группа врачей министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

МИД Казахстана выразил признательность российскому правительству и дружественному народу за поддержку в борьбе с эпидемией.