«В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля текущего года в город Нур-Султан прибыла группа врачей министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России», — говорится в сообщении.
В группу из 32 врачей вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений.
МИД Казахстана выразил признательность российскому правительству и дружественному народу за поддержку в борьбе с эпидемией.