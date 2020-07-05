По словам парламентария, призыв поможет снизить праворадикальные настроения среди немецких военных.
«Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву», — сказала Гегль.
Она добавила, что новый призыв должен быть «справедливым» в том плане, что обязательной служба в армии станет не только для мужчин, но и для женщин.
Данный вопрос планируют рассмотреть в Бундестаге в 2021 году к десятой годовщине отмены всеобщей воинской службы, сообщила Гегль.
Между тем борьба с радикализмом в немецкой армии может быть всего лишь благовидным предлогом для наращивания мощи немецкой армии, так как Соединенные Штаты выводят оттуда свой контингент, по военной мощи превосходивший немецкую армию.
Примерно месяц назад, в начале июня, президент США Дональд Трамп приказал вывести из ФРГ 9,5 тысяч американских военных до сентября. Сейчас на территории ФРГ находятся 34,5 тыс. американских солдат.
США также говорили о возможной передислокации своих ядерных арсеналов из Германии в Польшу, где ряд политиков с одобрением отнеслись к этой идее.
Пентагон уже составил план перебазирования военных из Германии в Восточную Европу и представит его в конце июня.