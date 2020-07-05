Власти ФРГ размышляют над возвратом всеобщей воинской обязанности, такое решение может быть принято в 2021 году, рассказала уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Гегль. Ее слова приводит DW 4 июля

По словам парламентария, призыв поможет снизить праворадикальные настроения среди немецких военных.

«Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву», — сказала Гегль.

Она добавила, что новый призыв должен быть «справедливым» в том плане, что обязательной служба в армии станет не только для мужчин, но и для женщин.

Данный вопрос планируют рассмотреть в Бундестаге в 2021 году к десятой годовщине отмены всеобщей воинской службы, сообщила Гегль.

Между тем борьба с радикализмом в немецкой армии может быть всего лишь благовидным предлогом для наращивания мощи немецкой армии, так как Соединенные Штаты выводят оттуда свой контингент, по военной мощи превосходивший немецкую армию.

Германия преткновения: отношения между Трампом и Пентагоном ухудшаются — Washington Post © U.S. Navy photo/Public Domain

США также говорили о возможной передислокации своих ядерных арсеналов из Германии в Польшу, где ряд политиков с одобрением отнеслись к этой идее.

Пентагон уже составил план перебазирования военных из Германии в Восточную Европу и представит его в конце июня.