По словам парламентария, призыв поможет снизить праворадикальные настроения среди немецких военных.

«Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву», — сказала Гегль.

Она добавила, что новый призыв должен быть «справедливым» в том плане, что обязательной служба в армии станет не только для мужчин, но и для женщин.

Данный вопрос планируют рассмотреть в Бундестаге в 2021 году к десятой годовщине отмены всеобщей воинской службы, сообщила Гегль.

Между тем борьба с радикализмом в немецкой армии может быть всего лишь благовидным предлогом для наращивания мощи немецкой армии, так как Соединенные Штаты выводят оттуда свой контингент, по военной мощи превосходивший немецкую армию.

Германия преткновения: отношения между Трампом и Пентагоном ухудшаются — Washington Post
Германия преткновения: отношения между Трампом и Пентагоном ухудшаются — Washington Post
© U.S. Navy photo/Public Domain
Примерно месяц назад, в начале июня, президент США Дональд Трамп приказал вывести из ФРГ 9,5 тысяч американских военных до сентября. Сейчас на территории ФРГ находятся 34,5 тыс. американских солдат.

США также говорили о возможной передислокации своих ядерных арсеналов из Германии в Польшу, где ряд политиков с одобрением отнеслись к этой идее.  

Пентагон уже составил план перебазирования военных из Германии в Восточную Европу и представит его в конце июня.