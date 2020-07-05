Попытаться создать какую-то иную форму правления кроме демократии можно, но вероятность успеха будет ничтожна. Такие попытки уже были, но они приводили к серьезным последствиям. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский © предоставлено Андреем Серенко

«По-разному пытались пересматривать, искали разные альтернативы, в том числе тиранические и ужасные, которые вели к многомиллионным жертвам. Я думаю, что сейчас тоже будут попытки это пересмотреть», — полагает Серенко.

Поскольку власть будет активно содействовать дальнейшей атомизации общества, идеологи власти будут предлагать разного рода суррогатные практики вроде цифровой демократии, электронной и других «демократий», не имеющие к реальной демократии никакого отношения, заключил политолог.