Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский
Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский
© предоставлено Андреем Серенко
Эксперт считает, что развитие информационных технологий приведет к тому, что мир вступит в очередной этап пересмотра демократии как формы цивилизационного устройства, как это происходит на протяжении всей истории этой цивилизационной формы.

«По-разному пытались пересматривать, искали разные альтернативы, в том числе тиранические и ужасные, которые вели к многомиллионным жертвам. Я думаю, что сейчас тоже будут попытки это пересмотреть», — полагает Серенко.

Поскольку власть будет активно содействовать дальнейшей атомизации общества,  идеологи власти будут предлагать разного рода суррогатные практики вроде цифровой демократии, электронной и других «демократий», не имеющие к реальной демократии никакого отношения, заключил политолог.

 