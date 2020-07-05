Эксперт считает, что развитие информационных технологий приведет к тому, что мир вступит в очередной этап пересмотра демократии как формы цивилизационного устройства, как это происходит на протяжении всей истории этой цивилизационной формы.
«По-разному пытались пересматривать, искали разные альтернативы, в том числе тиранические и ужасные, которые вели к многомиллионным жертвам. Я думаю, что сейчас тоже будут попытки это пересмотреть», — полагает Серенко.
Поскольку власть будет активно содействовать дальнейшей атомизации общества, идеологи власти будут предлагать разного рода суррогатные практики вроде цифровой демократии, электронной и других «демократий», не имеющие к реальной демократии никакого отношения, заключил политолог.