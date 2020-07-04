Акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), выступающего против насилия в отношении темнокожих людей, прошли в субботу, 4 июля, в ряде австралийских городов, передает телеканал SBS News

Премьер Австралии заявил, что протестующие нарушают права сограждан в условиях угрозы COVID-19 © REUTERS, Loren Elliott

При этом отмечается, что организаторы демонстрации в Брисбене были разочарованы низкой явкой — менее тысячи человек. В демонстрации в Перте участие приняли сотни людей, которые призвали правительство штата Западная Австралия приложить для искоренения систематического расизма столько же усилий, сколько прилагается для защиты населения от COVID-19.

«В Австралии мы видим, что горнодобывающие корпорации разрушают исторические места, в то время как сообщества аборигенов вынуждены выживать. Другие общины чернокожих и мигрантов также сталкиваются с чрезмерной политикой, дискриминацией в сфере труда и социальным неравенством», — сказали организаторы в Аделаиде.

Протестующие приносили с собой флаги аборигенов и плакаты с надписями «Системный расизм существует и здесь» и «Молчание белых приравнивается к насилию».

Волна протестов и беспорядков прокатилась по Австралии и ряду стран мира после гибели в американском Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.