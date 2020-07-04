Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан»*, участвует в наркотрафике. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в эфире телеканала «Россия-1» 4 июля

Трамп не поверил сообщениям о «сговоре» РФ и талибов — Washington Post © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию и назвал статью «заказухой».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет… Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила», — сообщил Кабулов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал утверждения о сговоре РФ с талибами ложью и «абсолютной уткой». МИД РФ охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

* Организация запрещена в РФ