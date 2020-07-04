Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц сообщила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Он опроверг эту информацию и назвал статью «заказухой».
«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет… Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила», — сообщил Кабулов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал утверждения о сговоре РФ с талибами ложью и «абсолютной уткой». МИД РФ охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.
* Организация запрещена в РФ