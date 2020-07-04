Ранее — на форуме «Армия-2018» Минобороны РФ подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Артмата». Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Еще раньше — в 2016 году — бывший начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
Он отмечал, что уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала «железобетонную основу для роботизации бронетехники».
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.