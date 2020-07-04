Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе

Ранее — на форуме «Армия-2018» Минобороны РФ подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Артмата». Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года. Командующий ООС признал, что ВСУ не справятся с российской армией © Министерство обороны Украины | Министерство обороны Украины | Перейти в фотобанк

Еще раньше — в 2016 году — бывший начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.

Он отмечал, что уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала «железобетонную основу для роботизации бронетехники».

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.