«Мы заинтересованы, граждане Абхазии заинтересованы в том, чтобы у нас установились нормальные взаимоотношения с грузинским государством. Проблема же не в нас», — заявил Бжания.
Грузия, по его мнению, для начала могла бы подписать договор о неприменении силы к Абхазии — это бы дало возможность для диалога.
В то же время Абхазию не беспокоит увеличение совместной военной активности Грузии и НАТО, отметил Бжания. По его словам, Минобороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием 7-й военной базы (РФ), Министерством обороны РФ и проводит совместные учения. Республика не заинтересована в военных конфликтах, но готова к любому развитию событий, подчеркнул президент.