Абхазия и ее граждане заинтересованы в хороших отношениях с Грузией. Об этом заявил глава республики Аслан Бжания, передает РИА Новости в пятницу, 3 июля

«Мы заинтересованы, граждане Абхазии заинтересованы в том, чтобы у нас установились нормальные взаимоотношения с грузинским государством. Проблема же не в нас», — заявил Бжания.

Президент Абхазии распорядился оставить границу с Россией закрытой © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

В то же время Абхазию не беспокоит увеличение совместной военной активности Грузии и НАТО, отметил Бжания. По его словам, Минобороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием 7-й военной базы (РФ), Министерством обороны РФ и проводит совместные учения. Республика не заинтересована в военных конфликтах, но готова к любому развитию событий, подчеркнул президент.