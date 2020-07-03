Глава Национального банка Украины Яков Смолий предостерегает власти от давления на центробанк ради краткосрочных эффектов, которые могут иметь губительное влияние на экономическую стабильность в будущем. Выступление Смолия в парламенте перед голосованием за его отставку 3 июля, транслировал телеканал «Рада»

«Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление… Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это — протест. Это — сигнал. Это — предупреждение. Это — красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — подчеркнул глава НБУ. Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

По его словам, давление оказывается через суды, проплаченные митинги, информационные атаки, а также с помощью «использования Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения».

Также он заявил, что на протяжении последнего года на совещаниях при участии депутатов, представителей правительства, премьер-министра, президента неоднократно в сторону НБУ звучали призывы «залить экономику деньгами». Также требовали «установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие показатели заложены в госбюджет». Все это, по его словам, привело его к такому решению.