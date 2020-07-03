«Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что сотрудники батальона патрульной полиции приехали на вызов медиков, которые сообщили, что мужчина отказывается от необходимой ему госпитализации.
Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.