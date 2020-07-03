Патрульный полицейский в Кременчуге Полтавской области сломал руку мужчине, которому хотел силой надеть наручники, поскольку тот отказывался от госпитализации. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области

«Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья», — говорится в сообщении.

В Мелитополе посетители супермаркета сдали правоохранителям полицейского без маски © Нацполиция Запорожской области

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.