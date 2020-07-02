Белоруссия хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, 2 июля, передает БелТА

Гаспарян: что Лукашенко ищет в России перед выборами? © Скриншот из видео Украина.ру сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не хочет, чтобы ею понукали с Запада. Лукашенко заявил об этом, комментируя заявление МИД Франции, который назвал задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях.

Лукашенко подчеркнул, что не Франции, где по-прежнему не стихли протесты «желтых жилетов», об этом говорить.