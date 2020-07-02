«Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», — сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия не хочет, чтобы ею понукали с Запада. Лукашенко заявил об этом, комментируя заявление МИД Франции, который назвал задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях.
Лукашенко подчеркнул, что не Франции, где по-прежнему не стихли протесты «желтых жилетов», об этом говорить.