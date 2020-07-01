Сегодня вряд ли России удастся занять более решительную позицию в вопросе донбасского конфликта, поэтому ей выгодна позиция выжидательная. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

Погребинский считает, сегодняшняя выжидательная позиция может быть вполне оправданной, поскольку никто не может сказать, что будет спустя полгода после президентских выборов в США, и как на это будет реагировать Европа.

Европа так или иначе при любых обстоятельствах будет на стороне Украины, пока не произойдет существенной перестройки в геополитическом плане, возможно, связанной с политическими процессами в США, добавил политолог.