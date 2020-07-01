«Я считаю, что на российских ток-шоу могут звучать призывы о том, что пора применять власть и силу, но это не может быть решением в сегодняшней серьезной ситуации. Донбассу, конечно, нет, но России выгодно сегодняшнее выжидание», — отметил эксперт.
Погребинский считает, сегодняшняя выжидательная позиция может быть вполне оправданной, поскольку никто не может сказать, что будет спустя полгода после президентских выборов в США, и как на это будет реагировать Европа.
Европа так или иначе при любых обстоятельствах будет на стороне Украины, пока не произойдет существенной перестройки в геополитическом плане, возможно, связанной с политическими процессами в США, добавил политолог.