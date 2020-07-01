Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране в отношении него возбуждено 24 дела. Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном накануне

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что три дела в отношении Порошенко были закрыты: о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, о вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева) и о назначении членов Высшего Совета правосудия.

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос сколько дел возбуждено в отношении него и является ли корректной цифра 27.

Он также отметил, что официально ему не сообщали о корректном количестве возбужденных дел.

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко

«Это (дела — ред.) вместо хлеба людям дать попкорн, и попытка спасти падающий рейтинг за счет шоу, потому что шоу они делать умеют», — сказал экс-президент.

Он также не исключил, что уголовное преследование — это месть «мелких людей», а президент Владимир Зеленский связывает с его именем все свои неудачи.