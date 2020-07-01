Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что три дела в отношении Порошенко были закрыты: о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, о вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева) и о назначении членов Высшего Совета правосудия.    

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос сколько дел возбуждено в отношении него и является ли корректной цифра 27.

Он также отметил, что официально ему не сообщали о корректном количестве возбужденных дел.

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко
Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко
По мнению Порошенко, делами действующая власть пытается отвлечь украинцев от более существенных проблем.

«Это (дела — ред.) вместо хлеба людям дать попкорн, и попытка спасти падающий рейтинг за счет шоу, потому что шоу они делать умеют», — сказал экс-президент.

Он также не исключил, что уголовное преследование — это месть «мелких людей», а президент Владимир Зеленский связывает с его именем все свои неудачи. 

 