По его словам, примером такого выскочившего практически из ниоткуда является президент США Дональд Трамп.
«Есть один закон, который был еще в Древней Греции, когда народ пытается обуздать власть с помощью тиранов. Тогда под словом "тиран" имелось в виду не что-то плохое, а харизматический популист. Появление таких харизматических популистов вроде Трампа совершенно неизбежно», — подчеркнул Марков.
По его словам, подобные политики для народа «являются единственной надеждой для того чтобы обуздать олигархов».
Это происходит потому, что демократия как формы правления на Западе уже во многом демонтирована.
В качестве примера он привел нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, который «был избран не в результате свободного волеизъявления народа Франции, а в результате манипулятивных технологий».