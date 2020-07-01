Сильные политики обязательно будут появляться в современном мире, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

По его словам, примером такого выскочившего практически из ниоткуда является президент США Дональд Трамп.

«Есть один закон, который был еще в Древней Греции, когда народ пытается обуздать власть с помощью тиранов. Тогда под словом "тиран" имелось в виду не что-то плохое, а харизматический популист. Появление таких харизматических популистов вроде Трампа совершенно неизбежно», — подчеркнул Марков.

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

Это происходит потому, что демократия как формы правления на Западе уже во многом демонтирована.

В качестве примера он привел нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, который «был избран не в результате свободного волеизъявления народа Франции, а в результате манипулятивных технологий».