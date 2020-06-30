«Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года», — говорится на Facebook-странице его адвоката.    