Следователи Госбюро расследований (ГБР) Украины должны были допросить экс-президента Петра Порошенко в 10 утра в качестве подозреваемого в уголовном производстве по захвату власти и неисполнении решения суда при назначении членов Высшего совета правосудия, но он на допрос не явился. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГБР

«Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года», — говорится на Facebook-странице его адвоката.