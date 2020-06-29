«Эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что уже высказывал подобные мысли два месяца назад.
Белоруссий лидер порассуждал о вероятности того, что вирус был создан в лабораториях с целью передела мира.
По его мнению, такой сценарий мог быть придуман для того, чтобы США и Китай «столкнулись лбами» и поделили существующие мировые рынки сбыта, «пристегнули к себе другие страны» с помощью экономических мер. Однако страну, которая могла бы создать вирус, он не назвал.