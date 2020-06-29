«Лукашенко страдает за то, что сделал». Абзалов о последствиях отказа от карантина в Белоруссии
«Лукашенко страдает за то, что сделал». Абзалов о последствиях отказа от карантина в Белоруссии
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
«Эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что уже высказывал подобные мысли два месяца назад.

Белоруссий лидер порассуждал о вероятности того, что вирус был создан в лабораториях с целью передела мира.

По его мнению, такой сценарий мог быть придуман для того, чтобы США и Китай «столкнулись лбами» и поделили существующие мировые рынки сбыта, «пристегнули к себе другие страны» с помощью экономических мер. Однако страну, которая могла бы создать вирус, он не назвал.

 

 