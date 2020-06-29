Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника Баранову в центре города Ситки (штат Аляска). Убрать его предложила группа местных жителей.
«Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер. Вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории», — отметил Песков.
Он пожелал американскому народу восстановления спокойствия и гармонии.
По городам США и Европы прокатилась волна протестов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Беспорядки сопровождаются стихийным сносом памятников историческим личностям, так или иначе причастным к расизму.