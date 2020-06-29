Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он был "не самым блистательным" в истории страны. Он сказал об этом 29 июня, передает РИА Новости

Власти американского Чарлстона демонтировали памятник бывшему вице-президенту США и теоретику рабства Кэлхуну © AP, Meg Kinnard

«Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер. Вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории», — отметил Песков.

Он пожелал американскому народу восстановления спокойствия и гармонии.

По городам США и Европы прокатилась волна протестов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Беспорядки сопровождаются стихийным сносом памятников историческим личностям, так или иначе причастным к расизму.