Публикация очередной порции аудиозаписей переговоров экс-президента Украины Пера Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена в большей степени нацелена на США, где идет предвыборная борьба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

У Дональда Трампа проблематичное положение в избирательной кампании, ему критически необходимо переходить в контрнаступление, считает собеседник издания.

«Понятно, что будет не только дело об украинской коррупции Байдена, но и харрасмента со стороны Байдена. Думаю, что это даже больше ударит по Байдену, учитывая с каким рвением демократы доказывали, что чтобы не сказал женщина, надо верить», — рассказал Андрей Золотарев.

Андрей Золотарёв: Украина – государство большого базара, живущее одним днём © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Тара Рид обвинила политика в домогательствах. По ее словам, Байден приставал к ней в 1993 году, когда занимал пост сенатора.

В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач опубликовал новые записи переговоров Байдена и Порошенко, рассказав о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам

Полностью интервью можно прочитать здесь.