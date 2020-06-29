У Дональда Трампа проблематичное положение в избирательной кампании, ему критически необходимо переходить в контрнаступление, считает собеседник издания.
«Понятно, что будет не только дело об украинской коррупции Байдена, но и харрасмента со стороны Байдена. Думаю, что это даже больше ударит по Байдену, учитывая с каким рвением демократы доказывали, что чтобы не сказал женщина, надо верить», — рассказал Андрей Золотарев.
В конце марта бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила политика в домогательствах. По ее словам, Байден приставал к ней в 1993 году, когда занимал пост сенатора.
В понедельник, 22 июня, депутат Андрей Деркач опубликовал новые записи переговоров Байдена и Порошенко, рассказав о причастности Демократической партии США к украинским коррупционным схемам
Полностью интервью можно прочитать здесь.