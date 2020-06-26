На Украине нет ни политической воли, ни инструментария, чтобы дать ход делу о переговорах Джо Байдена и Петра Порошенко, считает глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

- Андрей Владимирович, на этой неделе депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись преговров Петра Порошенко и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена. На ваш взгляд, будут ли ощутимые политические последствия для Порошенко, Байдена и украинской политической системы в целом?

— Мы помним, что после публикации первой части записей была какая-то реакция, сначала со стороны Зеленского, со стороны [генпрокурора] Венедиктовой, которая открыла дело по госизмене, по вмешательству в деятельность правоохранительных органов. Но потом последовал окрик со стороны Демократической партии, потому что это не допустимо и нанесет вред украино-американским отношениям.

"Порохоботы" включились и стали петь о партийном консенсусе относительно поддержки Украины, что эта публикация его разрушит, и в раз все стихло.

Видно, что тему этих записей в украинском обществе глушат, переключая внимание на «стерилизацию детей» и «корабельные сосны» и прочие хайповые темы.

Публикация второй части показали систему внешнего управления страной, систему колониальной зависимости.

Андрей Золотарев о местных выборах: «партия мэров», партия Шария, «Голос», рейтинг Кличко © Скриншот из видео Украина.ру

Понятно, что будет не только дело об украинской коррупции Байдена, но и харрасмента со стороны Байдена. Думаю, что это даже больше ударит по Байдену, учитывая с каким рвением демократы доказывали, что чтобы не сказал женщина, надо верить.

Если вернуться к украинским реалиям, то Генпрокуратура, судя по всему, дает заднюю.

По Порошенко три дела, которые инициировала команда Андрея Портнова, закрыты госпожой Венедиктовой. Судя по всему, она пошла по стопам Рябошапки, который куда более плотно сотрудничал с посольством США, чем с Офисом президента.

На последующие записи никакой реакции прокуратуры не будет. Другое дело, что Портнов ускорит досрочный уход в отставку Венедиктовой, это вопрос нескольких месяцев.

Венедиктова не выполнила ни одну из тех задач, которые ставились перед ней как перед прокурором президентом. Это прежде всего вернуть дееспособность Генеральной прокуратуре и дать ход резонансным делам. С этим дело из рук вон плохо.

Поэтому на Украине мы сейчас не видим ни политической воли, ни инструментария для того, чтобы дать этому делу ход.

- Генпрокуратура сообщила о возбуждении нескольких уголовных дел после наводнений на Западной Украине. Как вы считаете, будут ли найдены виновники этой трагедии, и изменит ли государство свою экологическую политику в отношении карпатских лесов?

— Я прекрасно помню начало нулевых и наводнение в Карпатах. Тогда за несколько лет масштабы вырубки леса уменьшились. Эту проблему попытались решить, потому что все прекрасно понимают, что каждая смерека (ель) держит три-пять тонн воды.

Если идёт массовая вырубка лесов на склонах гор, то, как сказал Папа Франциск I: Бог простит всегда, природа — никогда.

Вопрос времени, когда последствия безоглядной погони за гешефтом ударят по тем, кто этим и занимается. Это ведь не инопланетяне прилетают рубить лес и уничтожают экологию Карпат. Это делают те люди, которые там живут.

Другое дело, что эти схемы невозможны без политической и силовой крыши.

Окна на границе, контракты таких гигантов как IKEA… Этим ведь не простой лесоруб с верховинских полонин занимается и даже не владелец пары-тройки лесопилок. Это схемы, которые всегда имеют свою крышу.

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Государство большого базара живет одним днем и ищет сиюминутную выгоду. Это не только лес, бурштыновая лихорадка превращает Полесье в лунный пейзаж.

Будут последствия и у безоглядной вырубки посадок и уничтожения ирригационных систем в южной части Украины. Это все обернется тем, что степь начнет наступать на север. В советское время, как бы к нему не относились, смели победить природу и значительно улучшить климатические условия Украины. Южные регионы — это регионы, в которых хронически не хватало воды.

Эту проблему решили с помощью ирригационных систем, лесопосадок, теперь это все уничтожается, и Великая степь возьмёт своё.

- О чём, на ваш взгляд, говорят новые скандалы в «Слуге народа»? Речь идет о заявлении Галины Третьяковой относительно «детей низкого качества», которые рождаются у малоимущих, и «корабельная сосна» Ирины Аллахвердиевой, достоинства которой обсуждали Давид Арахамия и Александр Корниенко.

— У этой проблемы две составляющие. Понятно, что политические конкуренты монобольшинства, партии президента, подхватывают и разгоняют эти скандалы.

Проблема в другом. Те у кого социальные лифты после победы Зеленского унесли в Верховную Раду, кресла депутатов, не понимают, что теперь стираются границы между частным и публичным, и все, что они скажут, будет использовано против них.

Третьяковой никто не запрещает проповедовать евгенику и социал-дарвинизм, но когда она становится депутатом, возникает закономерный вопрос как ее взгляды соотносятся с Возникает ситуация, что если взять Третьякову под защиту и сделать вид, что ничего не произошло, то это отвернет часть избирателей. А если снять ее и отправить в отставку, то и другие пойдут следом.

Здесь вопрос скорее профессионально-этической неподготовленности к политической деятельности.

- Будет ли Зеленский менять кадровую политику?

— Думаю, мы уже не будем слышать этот месседж про новую элиту, будет сделан акцент на профессионализм, на опыт. Сейчас уже готовится к демонтажу закон о люстрации. Зеленский уже признавался, что кадров не хватает, очевидно, что придется звать на помощь старых опытных профессионалов, если таковые найдутся.