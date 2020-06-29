Как заявил в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, после бомбардировки Югославии и войны в Ираке США посчитали, что они будут перестраивать мир по своим представлениям, но в итоге произошла разбалансировка однополярного мира

Сенатор отметил, что к разбалансировке мирового баланса привела совокупность факторов и противоречий, резко обострившихся в последнее время.

«Конечно, этому способствовал мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, из которого многие страны выходили довольно долго — на протяжении 4-5 лет. Это сказалось на тенденциях в пользу Brexit, на финансовом положении Греции, которая оказалась на грани дефолта, что тоже было сильной трещиной в здании Евросоюза, на американской деловой активности — она восстановилась, но последствия ощущаются до сих пор», — сказал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Эксперт рассказал, как США оттолкнули от себя всех адекватных россиян © CC0, Pixabay

Для США, по его словам, определённую роль сыграла эпидемия COVID-19, которая больнее всего ударила по чернокожему населению, но в этом они сами тоже виноваты, поскольку не соблюдают меры предосторожности: не носят защитные маски и не держат социальную дистанцию.

При этом Пушков подчеркнул, что эти факторы стали катализаторами этих процессов, но процессы назревали в любом случае. Он пояснил, что уже к началу XXI века стало ясно, что равновесная система и однополярный мир противоречат друг другу: мировой баланс не удержится именно из-за гегемонистских амбиций США.

«США одержали победу в войне в Югославии, им это вскружило голову и стало прологом к войне в Ираке, которую они в военном плане выиграли, а в политическом проиграли. А Ирак стал прологом к войне в Ливии. США посчитали, что они сейчас будут перестраивать мир по своим представлениям. В администрации Буша в 2002-2003 годах возник план захвата 7 стран за 5 лет — это Ирак, Ливан, Йемен, Афганистан, Сирия, Ливия и Иран в качестве завершающего аккорда. Это безумная программа, но она серьёзно рассматривалась. То есть разбалансировка новой мировой системы — однополярного мира — началась по вине самих Штатов, которые переоценили свои силы ещё до финансового кризиса 2008-2009 годов», — заявил Пушков.