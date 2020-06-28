«До 2014 года сюда на ремонт заходили российские суда. Для черноморского пароходства это было качественно и удобно. Даже военные корабли ремонтировались. После 2014 года, конечно же, поубавилось судоремонта из-за отсутствия российских заказов», — сетует политик.
По его мнению, пока не поменяется политический режим, судостроительная отрасль на Юге Украины не будет иметь перспективы.
Международные финансовые корпорации не заинтересованы в том, чтобы их колония Украина думала своей головой, и им не выгодно, чтобы в Украине была какая-то промышленность или любое высокотехнологичное производство, к которым относится кораблестроение, пояснил Невенчанный.
Ожидать чего-то в ближайшее время нет смысла, но если получится переломить эту политическую ситуацию и выйти из-под такого жесточайшего внешнего управления, тогда можно будет говорить о перспективах корабелов, заключил собеседник издания.