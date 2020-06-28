После распада СССР судостроение в Николаеве было в упадке. Отрасль держалась на плаву за счет ремонта российских судов, но после событий 2014 года их стало гораздо меньше. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

По его мнению, пока не поменяется политический режим, судостроительная отрасль на Юге Украины не будет иметь перспективы.

Международные финансовые корпорации не заинтересованы в том, чтобы их колония Украина думала своей головой, и им не выгодно, чтобы в Украине была какая-то промышленность или любое высокотехнологичное производство, к которым относится кораблестроение, пояснил Невенчанный.

Ожидать чего-то в ближайшее время нет смысла, но если получится переломить эту политическую ситуацию и выйти из-под такого жесточайшего внешнего управления, тогда можно будет говорить о перспективах корабелов, заключил собеседник издания.