Зеленский рассказал о низком уровне антисемитизма на Украине после поджога синагоги

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Херсоне синагогу «Хабад», которую пытались сжечь неизвестные, и рассказал о низком уровне антисемитизма в стране. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

В Херсоне задержали поклонников Гитлера. Они подожгли синагогу и планировали провокации на 9 мая Иосифом-Ицхаком Вольфом, а также осмотрел отремонтированные части здания, которые в апреле были повреждены огнем.

«Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат (раскрытие преступления — ред.). Я думаю, что самое главное — и это произошло — что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина… Главное, что на международном уровне — что немаловажно — оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки — мы их предотвращаем», — заверил глава государства.

Главный раввин поблагодарил его за быструю реакцию на поджог.

Синагога «Хабад» в Херсоне была построена в 1895 году. До 1941-го она являлась молитвенным домом. После капитального ремонта и реставрации открылась в сентябре 2010-го. В апреле ее пытались поджечь, задержать двух подозреваемых удалось через три недели.