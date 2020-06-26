«К счастью, мы все живые-здоровые благодаря ребятам из нашей команды, которые сразу поняли, в чем дело, и смогли дать отпор нападавшим», — написала Тимофийчук.
От действий злоумышленников пострадал только автомобил артистов. NAVKA вспоминает, что в тот момент чувствовала настоящую угрозу жизни. Помогло артистам только то, что среди членов их команды были кикбоксер и каратист.
После инцидента съемки клипа, которые NAVKA планировала осуществить в Херсонской области, было решено перенести на другой срок. Певица также раскрыла подробности происшествия и призвала женщин не ездить одним в ночное время. Артистка отметила, что уже написала заявление в полицию относительно инцидента и сейчас ждет ответа от правоохранителей.