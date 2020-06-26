Украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) рассказала о разбойном нападении на нее и ее съемочную группу, которое произошло ночью под Николаевом на автотрассе в Новоодесском районе. Об этом 25 июня исполнительница написала в своем Facebook

Очень трудная судьба. Королева показала, как сегодня выглядит ее 52-летняя сестра © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

От действий злоумышленников пострадал только автомобил артистов. NAVKA вспоминает, что в тот момент чувствовала настоящую угрозу жизни. Помогло артистам только то, что среди членов их команды были кикбоксер и каратист.

После инцидента съемки клипа, которые NAVKA планировала осуществить в Херсонской области, было решено перенести на другой срок. Певица также раскрыла подробности происшествия и призвала женщин не ездить одним в ночное время. Артистка отметила, что уже написала заявление в полицию относительно инцидента и сейчас ждет ответа от правоохранителей.