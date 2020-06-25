Николаевский завод «Океан» еще держится на плаву и начал принимать заказы на судоремонт. Однако люди президента Владимира Зеленского наложили арест и по сути заблокировали его работу. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный Руслан Рябошапка, который был собственником завода, ни действующий новый генпрокурор Ирина Венедиктова, не принимают мер по восстановлению справедливости вокруг предприятия, категоричен политик.

«Ситуация пущена на самотек, отрасль умирает. Единственное, что еще существует, это частный судоремонт на старых мощностях СССР. Никакого производства нет, но судоремонт еще остался», — сетует Невенчанный.

По его словам, всего в Николаеве было три судостроительных завода, которые строили гражданские и военные суда, рефрижераторы, авианосцы, ракетные крейсеры, два предприятия из которых сегодня обанкрочены полностью.

Так судостроительный завод имени 61 коммунара принадлежит «Укроборонпрому» и распиливается на металл, и уже не способен ничего производить, заключил собеседник издания.