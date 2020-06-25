«Очередной антирекорд — почти тысяча больных коронавирусом, официально подтвержденных за минувшие сутки. Продолжается рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом», — отметил премьер.
Шмыгаль констатировал, что ситуация резко ухудшается, и подчеркнул, что в отдельных регионах приходится разворачивать больницы «второй волны».
Он призвал украинцев соблюдать карантин, чтобы не пришлось «закрывать страну» и вводить жесткие ограничения.