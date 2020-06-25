Украина вошла в «серьезную волну» заболеваемости COVID-19, ситуация ухудшается. Об этом 25 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, которое транслировали украинские телеканалы

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