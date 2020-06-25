Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил. Он заявил, что в некоторых областях страны заполнено уже более половины койко-мест. В то же время динамика заболеваемости только растет.
«Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», — сказал президент.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом сообщил, что после роста количества больных начало увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.