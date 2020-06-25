Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной причиной вспышки COVID-19 в стране является несоблюдение карантина и, если не остановить рост числа случаев коронавируса, то пик заболевания придется прямо на середину лета. Его слова прозвучали на традиционном совещании по борьбе с эпидемией 25 июня, пишет официальный сайт главы государства

На Украине появился новый «Ухань» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», — сказал президент.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом сообщил, что после роста количества больных начало увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.