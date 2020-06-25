Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович резко высказался о роли украинских националистов во Второй мировой войне, что вызвало гневную отповедь у посольства Украины в Белграде. О вспыхнувшем скандале рассказывает 25 июня «Европейская правда»

По словам Поповича, сербский и русский народы являлись жертвами во Второй мировой войне и сегодня Белград не приемлет попыток переписать историю и обелить коллаборационистов, среди которых он перечислил бандеровцев, хорватских усташей и албанских баллистов, которые теперь «представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части». «Бандеровщина и заискивание перед Западом» - Пушков высмеял слова Киева о «мифе» со Знаменем Победы © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Посольство Украины расценило данные высказывания министра как вмешательство во внутренние дела страны.

«Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны», — приводится сообщение украинского диппредставительства.

Накануне, 24 июня, в Москве прошел военный парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди почетных гостей на мероприятии были лидеры ряда государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич.