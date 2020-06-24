«Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», — сказано в публикации.
Коронавирус нашли у завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и охранника, уточнили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.
В этот же день в 1945 году состоялся первый Парад Победы над немецко-фашистскими захватчиками.