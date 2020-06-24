Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отказался от участия в торжествах в Москве в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне из-за положительных тестов на коронавирус у его сопровождающих. Об этом сообщил "Интерфакс" 24 июня со ссылкой на пресс-службу республики

«Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», — сказано в публикации.

Бывшего президента Киргизии приговорили к лишению свободы по делу о коррупции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Данияра Сыдыкова и охранника, уточнили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.

В этот же день в 1945 году состоялся первый Парад Победы над немецко-фашистскими захватчиками.