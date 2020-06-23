Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обнародовал видео с требованием немедленно передать Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру ПЦУ, поскольку этот вопрос давно назрел. Публикация была обнародована 23 июня на странице политика в Facebook

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Депутат подчеркнул, что вопрос передачи ПЦУ Киево-Печерской лавры, которая является государственной собственностью, «давно перезрел», а сейчас, к тому же, еще и «дело какое-то идиотское открыли» против экс-президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко за создание ПЦУ.

Кроме того, Гончаренко призвал вернуть Киеву статус Третьего Рима, несмотря на то, что концепция Третьего Рима исторически относится к Москве.