«Это один из символов нашего государства, это больше чем святыня, может быть, даже главный символ Украины и Киева. Сегодня этот символ находится не в украинских руках. К сожалению, этот объект находится в руках Московской церкви, чей руководящий орган находится в стране-агрессоре, в Москве — Украинской православной церкви Московского патриархата, которую правильно называть Российская православная церковь. Мы с вами понимаем, что она стала рассадником точно не украинских и не проукраинских идей. Там активно распространяется вирус короны Российской империи», — заявил он.
Депутат подчеркнул, что вопрос передачи ПЦУ Киево-Печерской лавры, которая является государственной собственностью, «давно перезрел», а сейчас, к тому же, еще и «дело какое-то идиотское открыли» против экс-президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко за создание ПЦУ.
Кроме того, Гончаренко призвал вернуть Киеву статус Третьего Рима, несмотря на то, что концепция Третьего Рима исторически относится к Москве.