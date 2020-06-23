Россия не исключает никаких вариантов действий в отношении Договора по открытому небу (ДОН) после выхода из него США и хочет услышать, что о решении Вашингтона скажут остальные участники соглашения. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегами из Индии и Китая, передает РИА Новости 23 июня

МИД РФ озвучил дату проведения конференции стран-участниц Договора по открытому небу © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дональд Трамп объявил в мае.

«Мы сейчас посмотрим, какой будет реакция наших западных коллег на этой конференции, что Европа на этот счет думает. Мы не исключаем никаких вариантов наших действий, мы хотим послушать, что скажут остальные», — сказал Лавров.

Он также обратил внимание на то, что консультации по проблемам вокруг договора прошли за несколько дней до объявления США о выходе из него. По мнению главы МИД РФ, это лишний раз показывает, что озвученные Вашингтоном причины такого решения были «искусственно созданы».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.