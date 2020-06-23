Конференция стран-участниц ДОН запланирована на 6 июля, она созывается в связи с выходом из договора Вашингтона, о чем президент США Дональд Трамп объявил в мае.
«Мы сейчас посмотрим, какой будет реакция наших западных коллег на этой конференции, что Европа на этот счет думает. Мы не исключаем никаких вариантов наших действий, мы хотим послушать, что скажут остальные», — сказал Лавров.
Он также обратил внимание на то, что консультации по проблемам вокруг договора прошли за несколько дней до объявления США о выходе из него. По мнению главы МИД РФ, это лишний раз показывает, что озвученные Вашингтоном причины такого решения были «искусственно созданы».
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.