Украина не сможет победить Россию в случае войны - такой вывод можно получить на основе математики. Об этом экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сказал в эфире телеканала «112 Украина» 22 июня

Копатько объяснил, почему большинство украинцев считают, что они победят Россию © РИА Новости, Нина Зотина

«Никогда мы ее (РФ — ред.) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике… Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — сказал Червоненко.

Он также высмеял стену на границе с Россией, над которой он с коллегами «ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут», назвав ее строительство циничным воровством денег.

В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (10,7 миллиардов рублей). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.

По подозрению в растрате выделенных на «Стену» средств были задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.