Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от власти отчитаться о расходовании средств из Фонда борьбы с коронавирусом. Соответствующее сообщение появилось на сайте политсилы 19 июня

«Из 64 млрд гривен Фонда борьбы с коронавирусом, по нашим оценкам, дали всего 3 млрд и еще 3 млрд планируется. То есть максимум 6 млрд дойдет до медицины — это только 10% Фонда. А все остальные средства они "разбазарили". Поэтому мы требуем отчета властей о том, куда делись деньги», — заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

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«Наш анализ показывает, что финансирование здравоохранения остается недостаточным. Оппозиции удалось добиться, чтобы с 1 июля были профинансированы больницы вторичного звена и не произошло их закрытия. Но так называемая реформа Супрун не остановлена, вместо поддержки врачей готовится их сокращение. Это притом, что в трудное время эпидемии они рисковали и рискуют сейчас, спасая жизни людей. Обещанных властью денег медики так и не увидели. Это недопустимые вещи», — добавил Бойко.

Политик также отметил, что правительство в целом не справляется с возложенными на него обязанностями и должно быть отправлено в отставку.