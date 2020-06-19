Служба безопасности Украины, особенно после майдана, — это вотчина ЦРУ, где действующий президент и иностранные спецслужбы делят между собой полномочия в разных комбинациях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал народный депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев

Олег Царев о том, кто в окружении Зеленского работает на ЦРУ © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Петров, Валерий Кондратюк, Валентин Наливайченко.

«Петров назначен губернатором Закарпатской области, а это граница, контрабандные потоки, очень хорошее место. Ему там хорошо с финансовой точки зрения. Кондратюк был руководителем контрразведки, потом перешел в администрацию президента и курировал операции против Крыма и Республик. Многие лидеры ЛДНР были убиты по его непосредственной команде. Кондратюк после ухода Порошенко некоторое время находился в тени и сейчас возвращает свое влияние. В начале июня он назначен начальником службы внешней разведки Украины», — рассказал Царев.

Очевидно, что это люди, которые напрямую работают на ЦРУ, добавил собеседник издания.

Кроме того, США сейчас сильно давят на президента Владимира Зеленского, чтобы он назначил главой СБУ Валентина Наливайченко, который уже занимал этот пост при Петре Порошенко и информировал посольство США о коррупционных делах главы государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.