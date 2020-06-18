Смертность от коронавируса на Украине до конца года может составить до семи тысяч случаев. Об этом 18 июня рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве, который транслировался в YouTube

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