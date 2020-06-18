Демонстрируя модели возможного распространения заболеваемости, Ляшко объяснил, что менее тысячи летальных случаев на Украине уже невозможно. На сегодня уже зарегистрировано 966 умерших от COVID-19. Нет оснований предполагать, что летом новых летальных случаев не обнаружится.
Пока Украина идет по «желтому» сценарию, отраженному на графике. Заканчивается такое развитие эпидемии четырьмя тысячами летальных случаев на конец года. Тем не менее, есть риск выйти на черную кривую на графике, если карантинные нормы не будут соблюдаться.