В Альбукерке, Нью-Мексико, США во время протестов против расизма и полицейского произвола произошла стрельба, пострадавший в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости 16 июня со ссылкой на местную полицию

«Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был транспортирован в больницу. Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — цитирует заявлении агентство.

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Полицейские рассказали, что после инцидента применили «химические раздражители и светошумовые гранаты» для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.

Был ли пострадавший полицейским или участником протестов, не уточняется. Местная полиция и ФБР начали расследование инцидента.