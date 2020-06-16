«Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был транспортирован в больницу. Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — цитирует заявлении агентство.
Как уточняется, стрельба произошла в ходе акции протеста в Альбукерке, во время которой участники намеревались снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте.
Полицейские рассказали, что после инцидента применили «химические раздражители и светошумовые гранаты» для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.
Был ли пострадавший полицейским или участником протестов, не уточняется. Местная полиция и ФБР начали расследование инцидента.