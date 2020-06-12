Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Франции – им стал президент Института Горшенина Вадим Омельченко. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента 11 июня

Danone прекращает сотрудничество с Пореченковым, заявил посол Украины во Франции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк указом Зеленский уволил с поста посла Украины во Франции Олега Шамшура. Он так же уволил его с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, которую он занимал по совместительству.

Шамшур был назначен на должность посла Украины во Франции в октябре 2014 года.

Новым послом стал президент Института Горшенина Вадим Омельченко.

Омельченко окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, заслуженный юрист Украины. Работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

С 2006 года возглавил аналитико-исследовательский Институт Горшенина.