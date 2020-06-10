Глава Минздрава отметил, что в правительстве изучают подходы других стран, в частности, европейских, к этому вопросу.
«Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия, чтобы у нас была "красная зона" и "зеленая зона". "Красная зона" — это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая зона" — это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или лучше», — заявил он.
Сейчас, по его словам, чиновники сходятся во мнении, что прибывшие из «красной зоны» должны 14 дней находиться либо на самоизоляции, либо на обсервации. Людям из «зеленой зоны» такие меры не понадобятся.