Министерство здравоохранения Украины может разделить другие страны на безопасные и опасные для выбора условий въезда граждан этих стран на Украину во время пандемии. Об этом 10 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, которыйтранслировали украинские телеканалы

Глава Минздрава отметил, что в правительстве изучают подходы других стран, в частности, европейских, к этому вопросу. На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом © zik.ua

«Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия, чтобы у нас была "красная зона" и "зеленая зона". "Красная зона" — это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая зона" — это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или лучше», — заявил он.

Сейчас, по его словам, чиновники сходятся во мнении, что прибывшие из «красной зоны» должны 14 дней находиться либо на самоизоляции, либо на обсервации. Людям из «зеленой зоны» такие меры не понадобятся.