«Первое своё заявление в качестве министра культуры Ткаченко сделал в защиту сериала "Сваты". Прям со старта стал лоббировать дешёвый продут для быдла, в реализации которого зашит его шкурный интерес. Спасибо, гражданин министр, что со старта своей карьеры чётко дали нам понять, что для вас означает термин "культура"», — написал он.
Ранее в эфире украинского телеканала Ткаченко, комментируя ситуацию вокруг сериала «Сваты» и российского актера Федора Добронравова, который внесен на Украине в черный список невъездных актеров, заявил, что санкции были введены необоснованно. Также, по его мнению, нужно различать запрет въезда и запрет аудиовизуального продукта. По его мнению, с этим вопросом «необходимо разобраться», чтобы формирование черных списков было прозрачным и понятным.