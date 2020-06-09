Известный киевский политтехнолог Владимир «Люмпен» Петров заявил, что первым своим заявлением новый министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал понять украинским патриотам, что в отечественной культуре его волнуют только собственные интересы в качестве бизнеса. Об этом 9 июня он написал в Facebook

«Сваты» как формула мира. Зеленский, которого мы потеряли © vk.com, Сериал «Сваты» Ранее в эфире украинского телеканала Ткаченко, комментируя ситуацию вокруг сериала «Сваты» и российского актера Федора Добронравова, который внесен на Украине в черный список невъездных актеров, заявил, что санкции были введены необоснованно. Также, по его мнению, нужно различать запрет въезда и запрет аудиовизуального продукта. По его мнению, с этим вопросом «необходимо разобраться», чтобы формирование черных списков было прозрачным и понятным.