«Вот и лето пришло. А что у вас по карантину?» — подписал он фотографию.
Поклонники Фагота поддержали теплыми комплиментами.
«Нужен купальник, как у Бората», «Как теперь жить? Как теперь спать?», «Божечки, блестит», — написали люди.
«Вот и лето пришло. А что у вас по карантину?» — подписал он фотографию.
Поклонники Фагота поддержали теплыми комплиментами.
«Нужен купальник, как у Бората», «Как теперь жить? Как теперь спать?», «Божечки, блестит», — написали люди.
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