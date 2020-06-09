Лидер популярной украинской группы ТНМК Олег Михайлюта, выступающий под сценическим псевдонимом Фагот, опубликовал для своих поклонников фото на пляже без плавок. Снимок на днях артист обнародовал на своей странице в Instagram

Хотелось красивое видео у моря, но что-то пошло не так. Экс-солистке «Виа Гры» пришлось спасаться бегством в Одессе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Поклонники Фагота поддержали теплыми комплиментами.

«Нужен купальник, как у Бората», «Как теперь жить? Как теперь спать?», «Божечки, блестит», — написали люди.