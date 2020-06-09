Хотелось красивое видео у моря, но что-то пошло не так. Экс-солистке «Виа Гры» пришлось спасаться бегством в Одессе
Хотелось красивое видео у моря, но что-то пошло не так. Экс-солистке «Виа Гры» пришлось спасаться бегством в Одессе
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
«Вот и лето пришло. А что у вас по карантину?» — подписал он фотографию.

Поклонники Фагота поддержали теплыми комплиментами.

«Нужен купальник, как у Бората», «Как теперь жить? Как теперь спать?», «Божечки, блестит», — написали люди.    

 

 