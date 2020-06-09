Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил выделить 2,5 млрд гривен (около 6 млрд рублей) на доплаты структурам МВД из фонда, который предназначен на борьбу с коронавирусом в стране. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД

«Чёрт» Аваков на своем месте в стране, где правят черти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

В обращении МВД отмечается, что «средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения», как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.