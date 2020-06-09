Полиция возбудила уголовное дело в отношении Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы. Об этом 8 июня сообщает столичное главное управление министерства внутренних дел

Актер Михаил Ефремов поехал в Ригу, но его не пустили. Названа причина © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.