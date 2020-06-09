Актер Михаил Ефремов поехал в Ригу, но его не пустили. Названа причина
Актер Михаил Ефремов поехал в Ригу, но его не пустили. Названа причина
© РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
Авария произошла у дома №3 на Смоленской площади. Ефремов на личной иномарке выехал на встречную полосу врезался в автомобиль Lada. Пострадал водитель Lada, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 