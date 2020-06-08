Белорусский оппозиционер, оппонент действующего главы республики Александра Лукашенко Валерий Цепкало собрал более 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило издание Sputnik Белоруссия

Цепкало, по словам его представителя Алексея Урбана, набрал около 119 тысяч подписей, все из них проверены. В настоящее время команда политика проводит дополнительную верификацию.

Лукавый противник или неудобный союзник? Эксперты о президенте Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Виктора Бабарико — 167 тыс. человек.

Ранее Лукашенко сравнил оппонента с хряком — президент припомнил Цепкало его слова о том, что Лукашенко вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.