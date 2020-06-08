Цепкало, по словам его представителя Алексея Урбана, набрал около 119 тысяч подписей, все из них проверены. В настоящее время команда политика проводит дополнительную верификацию.
Ранее сообщалось, что за президента Лукашенко подписались около миллиона человек, за кандидата Виктора Бабарико — 167 тыс. человек.
Ранее Лукашенко сравнил оппонента с хряком — президент припомнил Цепкало его слова о том, что Лукашенко вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.
«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.