Поводом к скандалу стал 23-й конгресс Украинской ассоциации футбола во Львове. Об этом событии у себя в соцсетях решил рассказать Немчинов и нарвался на критику со стороны Радуцкого. Он напомнил, что в этом западноукраинском городе до сих пор действует запрет на массовые мероприятия численностью более десяти человек.
«Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более десяти человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству», — написал депутат.
Выпад парламентария не прошел незамеченным, министр Кабинета министров решил ответить ему также в соцсети. По его словам, футбольный конгресс прошел с соблюдением всех необходимых норм.