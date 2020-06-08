Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий обвинил министра Кабинета министров Олега Немчинова в пропаганде нарушений коронавирусного карантина, пишет 8 июня Aspi.news

Наплевали на карантин. На Украине резко выросло число заболевших COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более десяти человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству», — написал депутат.

Выпад парламентария не прошел незамеченным, министр Кабинета министров решил ответить ему также в соцсети. По его словам, футбольный конгресс прошел с соблюдением всех необходимых норм.